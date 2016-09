Mary Beard: «Muchas películas sobre Roma me fascinan, aunque sean falsas»

¿Cómo y por qué nació el Imperio Romano? ¿Cuál fue la causa de su final? ¿Cómo vivía el pueblo? ¿Qué aspectos compartimos? Estas son algunas de las preguntas que esclarecerá la historiadora Mary Beard (Much Wenlock, Reino Unido, 1955) en «Roma, un imperio sin límites», la serie documental de cuatro episodios que Movistar estrena este domingo, en #0, a las 19.30.

La británica lleva media vida dedicándose en cuerpo y alma al estudio de lo clásico. Es catedrática de la Universidad de Cambridge, profesora de Literatura Antigua en la Royal Academy of Arts, colaboradora y articulista en «The Times» y autora de más de una decena de libros. Su entrega la ha convertido en la principal divulgadora del mundo clásico en el Reino Unido. Hace cuatro meses fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

ABC tuvo la oportunidad de hablar con ella sobre la emisión en España de su serie, en la que analiza los éxitos y fracasos de la Antigua Roma y la gran herencia que nos ha llegado. «Es una nueva versión de Roma en el siglo XXI. Mucha gente cree que el Imperio Romano cayó porque la gente enfermó. Lo que yo intento con en este proyecto es superar esas creencias ancestrales», asegura Beard sobre este trabajo, que se estrena por primera vez en nuestro país. Para ello, la británica viaja por España, Irán, Egipto, Escocia, Italia, Grecia, Alemania? con el fin de mostrar las construcciones, las batallas, la cultura, la comida, las gentes y las costumbres del Imperio Romano.

Primeros globalizadores

Pero, ¿por qué Roma? Los romanos fueron los primeros en crear un mundo globalizado y muchas de sus tradiciones siguen vigentes. Entender las similitudes, cree la historiadora, nos ayuda a conocer mejor nuestro mundo. En el siglo VI, Roma tenía un millón de habitantes, cifra que no se alcanzó en otra aglomeración hasta el siglo XIX. «El aumento de la población causó problemas, similares a los que tenemos en la actualidad: criminalidad en las calles, atascos, ruido, terrorismo y limitación de los derechos de los ciudadanos. La preocupación por vivir en una comunidad confortable es algo que compartimos a día de hoy», asegura.

El interés por este mundo no es nuevo. Existen infinitos títulos de series y películas que intentan retratar el Imperio. «La primera imagen que te viene a la cabeza de los romanos es que eran muy opulentos, corruptos y que estaban muy interesados en el sexo, pero como nosotros». Para Beard, esta visión es un error común debido al retrato que han ofrecido muchos largometrajes de Hollywood a lo largo de la historia «por una falta de profundidad y de trabajo». «Muchas películas me siguen fascinando, aunque sé que la historia que cuentan no es verdad», añade, consciente también de que no todas están mal hechas. Por esta razón, «en el documental miro lo que hay detrás de todo esto. Quiero mostrar la parte más humana, a la gente como nosotros trabajando, que también lo hacían».

Hostilidad en las redes

Declaraciones como esta y otras que ha hecho a lo largo de su carrera propiciaron, junto con su «aspecto físico», alguna crítica desafortunada en las redes sociales. No fue fácil para ella enfrentarse a los «comentarios desagradables», pero lo hizo. Ataques que no cambiaron su forma de ver las cosas ni su particular punto de vista sobre los clásicos que creemos conocer.

Otros documentales

«Roma, un imperio sin límites» no es el primer trabajo que se emite de la británica en España. Movistar ofreció «Pompeya, la vida antes de la muerte» y próximamente hará lo mismo con «La historia de Calígula», «Forense en Pompeya» y «Cómo vivían los romanos».