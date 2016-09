Entre Trump y O.J Simpson, los dragones siguen imbatibles

Tres series barrieron en la ceremonia de los Premios de la televisión norteamericana; la súper popular (al menos en Estados Unidos) «The People v. O.J. Simpson: American Crime Story», «Juego de Tronos» y «Veep». Históricamente, los Emmy han sido una ceremonia estéticamente sospechosa de contagiar aburrimiento colectivo. Sin el glamour de los Oscars ni la improvisada locura de los Globos de Oro, los Emmy se situaban en el último escalón en la escalera de premios. Sin embargo, y gracias al resurgir de la pequeña pantalla, los Emmys se han convertido en galardones sustanciales. El éxito de la serie sobre OJ marcó el ritmo de la ceremonia, cuando tres de sus protagonistas; Sarah Paulson, Courney B Vance y Sterlin K Brown obtuvieron recompensa en la categoría a mejor serie limitada o película, por el brillante trabajo que realizan en la serie.

Jimmy Kimmel, el presentador de la 68 ceremonia de los Emmy, iba camino de naufragar como anfitrión hasta que apareció en escena el actor Matt Damon salvarle. Damon se burló de Kimmel, que acababa de perder en su categoría como nominado, y la broma contagió a una audiencia que no dejo de reírse, mientras el protagonista de Bourne estuvo sobre el escenario. Previniendo una ceremonia dominada por «Juego de Tronos» y «OJ», Kimmel bromeó en su monologo de introducción. «Si la serie ganadora no tiene un dragón volador o un Bronco blanco (el de OJ), mejor nos vamos a casa». Y tenía razón, la ceremonia discurrió como se esperaba entre emotivos discursos, como el de mejor actriz de comedia, que por quinto año consecutivo fue a parar a manos de Julia Louis-Dreyfus por su papel en «Veep», y el de mejor actor de comedia, repitiendo el galardón del año pasado, a Jeffrey Tambor por su papel de una mujer transgénero en «Transparent». Pero, en el momento de anunciar el premio a mejor actor dramático, el teatro enmudeció ante el ganador y ni Rami Malek creía que habían dicho su nombre, por la serie «Mr Robot». En la categoría a mejor actriz triunfó la recién llegada Tatiana Maslany, que borda una miríada de personajes en la revolucionaria «Orphan Black». Ambos batieron a los favoritos ante la estupefacción de una audiencia que intentaba descifrar qué cadena o plataforma emitía la segunda serie.

La serie «Juego de Tronos», que tenía 23 nominaciones y ya supera en premios a la histórica Frasier tras alcanzar los 38 premios Emmy en seis temporadas, volvió a erigirse por segundo año como mejor drama del año, y Veep, la sátira política de Julia Louis-Dreyfus, deja atrás a «Modern Family» para conquistar el título de mejor comedia de la televisión. Parece apropiado que, en año de elecciones, los miembros de la academia se decanten por una serie de contenido político. En realidad, pocos fueron los que olvidaron la campaña electoral durante la ceremonia. Kimmel se atrevió a culpar a Mark Burnett, creador del reality «Apprentice», del fenómeno Donald Trump por haberle convertido en una estrella mediática. «Sin esa serie, Trump estaría ahora rascándose contra su mujer Malaria. Gracias por venir desde Inglaterra para destruirnos» afirmó, ante la sorpresa de todos y la carcajada del productor británico.

En las categorías menores; Ben Mendelsohn ganó como mejor actor por su trabajo en la serie «Bloodline», que acaba de ser cancelada. La actriz Maggie-Smith conquistó su Emmy como mejor secundaria por «Downton Abbey», y Kimmel, que había invertido tiempo en su monologo en cuestionar a Smith por nunca aparecer en los Emmy, a pesar de sus muchas nominaciones, cruzó el escenario, simulando enfadarse. «No, no, no. Este no se lo mandamos. Maggie, si lo quieres, estará en objetos perdidos». En el apartado de comedia, el actor Louie Anderson, que interpreta a una mujer, venció por «Baskets», mientras que Regina King batió a sus competidoras, como mejor actriz de reparto en serie limitada, por «American Crime».