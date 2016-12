Donald Trump no soporta la parodia que hace de él Alec Baldwin en «Saturday Night Live»

Donald Trump podría parecer inmune a cualquier tipo de ataque, pero contra algunos se ha mostrado vulnerable. La parodia que hace de él Alec Baldwin en «Saturday Night Live», programa para el que el actor fue fichado con la misión de imitar al magnate, ha logrado irritarlo. Tras el segundo debate entre los falsos Trump y Hilary Clinton (interpretada por Kate McKinnon), el candidato republicano ha escrito en Twitter que ya es «hora de retirar ese aburrido y nada divertido programa». «La interpretación de Alec Baldwin apesta», «la campaña está manipulada por los medios».

Puede que lo más curioso de todo sea que el propio Trump acudió como presentador al programa, hace menos de un año, en una participación no exenta de polémica. En aquella ocasión se enfrentó no a un imitador, sino a dos. Baldwin, que no estaba presente, tiene el récord de presencias como anfitrión del mítico espacio (16 veces), que se emite desde hace cuatro décadas en la NBC.

Trump acudió al programa y actuó junto a sus imitadores el en noviembre de 2015

Al parecer, según informa el «Washington Post», una de las bromas que podría haber molestado a Trump es un breve diálogo sobre los niños. A Alec Baldwin (Trump) le preguntan si le gustan y responde: «Amo a los niños, ¿de acuerdo? Los quiero tanto que me caso con ellos». En otro de los chistes más agresivos, el falso Trump dice que Clinto debería estar en la cárcel: «Ha cometido tantos crímenes que básicamente es una negra». Según el diario estadounidense, sin embargo, el tono de las bromas no fue peor en el segundo programa que en el primero.