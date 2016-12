Loles León: «Me quedaré en Montepinar como sea»

En apenas unas horas, podrán disfrutar de Loles León en tres facetas muy diferentes. Estará en Telecinco como Menchu, la madre de Yoli (Miren Ibarguren) en «La que se avecina», cocinando en «MasterChef Celebrity» en La 1 y en el cine con «La reina de España» junto con Penélope Cruz y dirigida por Fernando Trueba.

- Su aparición en «La que se avecina» más que un debut es un regreso, ¿cómo fue el reencuentro?

- Mi salida de «Aquí no hay quien viva» ya es agua pasada. Han pasado casi diez años y he hecho muchas más cosas. Ha sido muy gratificante volver a un sitio en el que eres recibida con emoción y alegría. Entre nosotros no había habido contacto... cada uno estábamos en nuestras cosas. Recuerdo que en una entrevista alguien me preguntó si me gustaría volver y yo como James Bond, nunca digo nunca jamás. He de reconocer que fue una seducción mutua: yo quería y ellos también.

- ¿Ha vuelto para quedarse?

-Solamente aparezco en esta novena temporada en los últimos capítulos porque no dio tiempo para más. Ellos quieren que sea un personaje fijo y que tenga continuidad.

- ¿Cómo es Menchu?

- Es una mujer estupenda. Soy la madre de Yoli (Miren Ibarguren), la nueva novia de Amador (Pablo Chiapella). Se lleva a las mil maravillas con su hija; pero las dos son bastante bipolares e intensas. Las dos nos vamos a encargar de revolucionar la comunidad de vecinos de Montepinar.

- ¿Es un personaje pasado de rosca?

- Desde luego y lo que queda por ver. En la décima temporada llegará a momentos más álgidos.

- ¿Cómo va a ser esa relación con Amador?

- No lo veo como lo mejor para mi hija. No lo trato nada bien.

- ¿Qué tal se lleva con Miren Ibarguren?

- Trabajar con ella es maravilloso. Miren ha sido un descubrimiento. Tiene mucha energía, es una actriz muy potente de las que me gusta trabajar con ellas porque le das y te da. ¡Hemos encajado de maravilla!

- En «La que se avecina» va a coincidir con José Luis Gil, su marido en «Aquí no hay quien viva», ¿habrá algún guiño?

-Si. Menchu se lo encuentra cara a cara y ve en él algo raro. Lo mira con curiosidad como preguntándose ¿dónde he visto yo a este? Se ha hecho de una manera sutil tal y como prefería Alberto Caballero. También tiene rollo con Fermín (Fernando Tejero). Ella busca lío con quien sea porque está de okupa en casa del novio de su hija ya que quiere quedarse en Montepinar como sea.

- ¿Seguía la serie?

- No. Cuando me fui, me fui. Lo hago con mi trabajo igual que con los novios. Me desentendí completamente. «Aquí no hay quien viva» me gustaba mucho, pero mi cupo de aguante se cubrió. No tanto por la dureza de las condiciones de trabajo; sino porque el cuerpo me decía «esto ya lo has hecho, vete a otra cosa».

- ¿Habrá visto algo para ponerse al día?

-No. A mí me gusta entrar sin saber nada. Prefiero sentir que todo es nuevo, así me sorprendo de verdad.

- ¿Que tipo de series le gustan?

- No veo muchas. He visto episodios sueltos de «El Príncipe», «Vis a Vis» o «Velvet»... y «Águila Roja». He estado fuera de España rodando en Budapest «La reina de España», la película de Fernando Trueba junto con Penélope Cruz, Chino Darín y también en el teatro con «Sofocos» por lo que he podido ver poca televisión. Además, he hecho «Cocinando con Loles», un programa de cocina en Youtube productora de mi hijo y, por si fuera poco, soy una de las participantes de«MastecChef Celebrity». Me gustan mucho los programas de cocina como el de Arguiñano o «Masterchef»...

- ¿Qué recuerdos guarda de su paso por «Amigas y conocidas»?

- Yo no soy tertuliana ni entrevistadora, pero cuando no surgen trabajos como actriz pues hago este tipo de cosas para mantenerme. Pero tengo muy claro, que cuando tengo una propuesta como actriz, dejo todo lo demás. Al principio yo estaba muy comprometida con el programa, pretendía ser una versión del «The view» de CBS, pero se convirtió en dar continuidad a los temas de «La Mañana», venía otro tipo de gente y yo me fui desinflando.

- ¿Atraviesa la profesión de actriz un mal momento?

- Como todo el mundo. Es muy triste. Voy sacando de aquí y de allá. A veces recibes ayuda y otras la das tú. España se ha convertido en una gran comunidad en la que nos ayudamos los unos a los otros, sino no hay forma de salir adelante. Ser actriz es mi vida y siempre estoy buscando o metida en algo porque si no es así te vuelves invisible.

- ¿Qué tiene que decir de la discriminación por la edad?

- Eso es un tópico. Es evidente que a medida que cumples años se van acortando tus papeles; pero siempre hay abuelas o madres a las que dar vida. Trabajamos menos; pero van saliendo cosas, aunque no sean grandes papeles. Fíjese en Asunción Balaguer, a sus 90 años ahí la tiene haciendo teatro y trabajando en La 1 en la serie «Olmos y Robles». Esta profesión es una carrera de fondo. Ser actriz es mi vida y siempre estoy buscando o metida en algo porque si no es así te vuelves invisible.