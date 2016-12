Álex («OT El reencuentro»): «A Bisbal le hicieron un disco, a mí me metieron en un grupo»

Este domingo, TVE emitió la primera entrega del documental «OT El reencuentro», que la cadena pública rodó durante el mes de septiembre como parte de la celebración del 15 aniversario del programa «Operación Triunfo». Reunidos en una casa rural, los 16 triunfitos entraron dispuestos a encontrarse con su pasado y hacer balance de cómo les ha tratado la industria desde que formaron parte del concurso de talentos más exitoso de la historia de la televisión.

[Esta es la razón por la que Juan Camus no iba a estar en el reencuentro de OT]

Durante el tiempo que «Operación Triunfo» se mantuvo en antena, todo parecía compañerismo y buen rollo en la Academia pero en realidad, hubo más sombras que luces en la vida de 16 jóvenes que tuvieron que asimilar el éxito de golpe y que vieron como unos triunfaban más que otros. «Claro que hubo favoritos. A Bisbal le hicieron en un mes y medio un disco que le iba como anillo al dedo y a mí me metieron en un grupo. No era lo que yo quería, cantaba cosas que no entendía ni yo», aseguró Álex que también recordó que cuando vio a David Bisbal en el cásting pensó: «Nunca llegará a ningún lado», lo que provocó la risa en todos sus compañeros.

Con cariño, los concursantes de OT1 recordaron cómo fue la etapa de cásting para el programa. «Me impactó hacer pruebas con una psicóloga, fue raro», explicó Gisela. Mientras, Bisbal recordaba la emoción que sentían todos cuando alguien que habían conocido en el cásting conseguía entrar en el programa: «No me fui del cásting de Madrid hasta que entró David -Bustamante-», recordó.

En busca de un sueño

Aquella era sin duda una maravillosa oportunidad para conseguir sus sueños. Juan Camus buscaba grabar un disco, Gisela solo pensaba en que alguien se fijara en ella durante su participación en el programa y le diese la oportunidad de «grabar una canción». Para Rosa, entrar en «OT» significaba poder formarse sin que sus padres tuvieran que realizar un gran desembolso económico. «Pensé en la oportunidad tan grande que no tenía que pagar mi padre, deseaba empezar a trabajar en lo que no me podían pagar», afirmó al ganadora del talent show.

Precisamente, fue Rosa la concursante que tuvo una mayor dificultad para asimilar el éxito que arrastró el programa. «Me daba miedo ganar, sentí sufrimiento y alegría al mismo tiempo. Tenía miedo porque no sabía que iba a pasar con mi vida, no estaba preparada ni emocional, ni física, ni cultural ni psicológicamente. No había por donde cogerme», explicó y después añadió entre lágrimas: «no puedo verme en los vídeos de OT, me choca mucho, me enfado al verme así».

Lágrimas y mucha música

Encerrados en una sala, los triunfitos entonaron algunos de los temas más populares del concurso. «Lady Mermalade», «Adoro», «Vivo por ella», «Noches de Bohemia» o «Lucía», que entonaron Bisbal y Tenorio y que provocó las lágrimas de Noemí Galera, fueron algunas de las canciones que sirvieron de banda sonora de esta primera entrega de «El reencuentro».

EL próximo domingo, la cadena pública emitirá la segunda entrega del documental en el que veremos el reencuentro de los triunfitos con Àngel Llàcer, el profesor que les enseñó a interpretar las canciones sobre el escenario y que ahora forma parte del jurado de «Tu cara me suena».