Así fue la escena más angustiosa de «Breaking Bad» para Bryan Cranston

Bryan Cranston vivió el mayor desafío de su carrera como actor conociendo a Walter White, el protagonista de «Breaking Bad». A lo largo de las cinco temporadas, experimentó momentos difíciles de interpretar. En el audiolibre «A Life in Parts» ha confesado, además de cómo perdió la virginidad, cuál fue la escena más dura de rodar para él: la muerte de Jane.

La novia de Jesse Pinkman, a la que dio vida Krysten Ritter (ahora intérprete de Jessica Jones), murió asfixiada por su propio vómito ante la impasiva mirada de Walter. Él no hizo nada para evitarlo ya que Walter White quería que ocurriera.

No es la primera vez que Bryan Cranston comenta lo complicado que fue grabar esa escena. «Walter escucha a Jane toser y acude donde está ella porque es su reacción humana, pero antes de llegar se detiene y piensa: 'Espera, es una drogadicta. Ella ha metido Jesse en la heroína y lo va a matar, así que será mejor si no hago nada'. Pero por otro lado, es una chica joven que podría ser mi hija», comentaba el actor en el programa «Insides The Actors Studio».

Esta escena tuvo un extra añadido. Su hija, que en ese momento tenía unos 16 años, podía encajar en el papel que interpretaba Ritter: «Mientras grababa me imaginaba la cara de mi propia hija en su lugar. No fue algo que yo quisiese ni planease hacer».