La Federación Española de Fútbol, condenada a pagar un millón a Mediapro

El Juzgado de primera instancia número 5 de Majadahonda ha condenado a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a pagar al Grupo Mediapro los servicios prestados durante la celebración del Mundial de Fútbol de Brasil. Mediapro demandó en octubre de 2015 a la Federación por el impago de las facturas correspondientes a la construcción y gestión de un «media center» durante la celebración del campeonato en 2014.

Según la Federación, la responsable del proyecto carecía de poder suficiente para suscribir el contrato como razón suficiente para no abonar parte del importe por los servicios prestados. La Federación realizó los dos primeros pagos previstos, pero según Mediapro «decidió no abonar el resto». La sentencia establece que la contratación está suficientemente acreditada, así com la aceptación del importe y la existencia de una deuda.

Según el juez de primera instancia, la RFEF deberá abonar 1,032 millones de euros en concepto de importes adeudados e intereses.