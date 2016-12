Butch Patrick, de «La Familia Monster»: «Dejé mi carrera para seguir drogándome»

¿Quién no se pregunta de vez en cuando 'qué fue de...'? Pues Oprah Winfrey tiene la respuesta con su espacio «Oprah: Where Are They Now? (Oprah: ¿Dónde están ahora?)». En este espacio cuenta a los espectadores dónde están estas estrellas del pasado y esta vez le ha tocado a Butch Patrick.

Conocido por interpretar al pequeño Eddie Munster en «La Familia Monster», este actor regresó a la televisión para confesar por qué dejó su carrera. Lo cierto es que las responsables fueron las drogas.

«Estaba concienciado a dejar de actuar cuando cumplí los 19 años. Decidí disfrutar de la fiesta, el alcohol y las drogas. Y continué haciéndolo durante mucho tiempo». Tras dos temporadas en antena, el joven actor fue encadenando pequeños papeles en otras series hasta que se rindió.

«Sabía que necesitaba ayuda. Aquel 21 de noviembre (de 2010) dije adiós a la bebida, las pastillas y todo lo demás», confesó. Tras esto, fue diagnosticado de cáncer de próstata: «Había un médico que me oscultó rápidamente como una especie de estrella del rock-ninja y se enteraron de que tenía una pequeña masa agresiva en mi próstata. (...) Si no hubiera estado sobrio, no me habría enterado y no estaría sentado hoy aquí», relataba.

Consciente de su responsabilidad, Butch Patrick tiene claro cómo funciona la cara más amarga de la fama: «Nadie dice a las estrellas que no». «Nadie le dijo no a Michael Jackson. Nadie dijo no a Elvis. Ellos simplemente no quieren decirte que no porque quieren que seas su amigo. Cuando la gente realmente necesita ayuda, desgraciadamente, son las personas más cercanas a ellos los que no querrán decirles ese no», añade.