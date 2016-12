Un formato español sobre futbolistas transexuales y otros programas del futuro

Como cada año, ayer se dio a conocer en el Mipcom de Cannes la lista de 25 programas más originales e innovadores del año, seleccionados por la consultora The Wit. Un formato español, presentado por La Competencia Producciones, se ha colado en la prestigiosa relación. La idea elegida, la octava consecutiva que la productora coloca en The Wit, es el docu-reality «Trans F. C.». Según aseguraron a ABC desde La Competencia, hay varias cadenas españolas que ya se han interesado por el formato.

Ideado por Nacho Medina, el programa consiste en seguir a once mujeres transexuales que se unen para formar un equipo de fútbol con idea de dar visibilidad a su colectivo. El plan es convertirse en el primer equipo de mujeres transexuales del mundo que compite en una liga femenina. Sus creadores afirman que no es un programa de fútbol, sino que «el deporte rey es la excusa para conocer la lucha vital de estas mujeres, una lucha cargada de humor, sacrificio y pasión».

Entre los últimos programas producidos por La Competencia, que Televisa distribuye en el mundo, destacan «Levántate», «Gipsy kings», «Alaska y Segura», «Pequeños gigantes» y «Granjero busca esposa». En Cannes han presentado otros tres formatos, el concurso musical de talentos «Count with me», el reality de supervivencia «Domus, surviving Mars» y «My next me», un programa que presenta la numerología como forma de cambiar el destino.

Además, Cuatro estrenará próximamente «Date my avatar», espacio de citas seleccionado el año pasado por The Wit que propone «un experimento sociológico sin precedentes» (a falta de conocer la opinión de Mercedes Milá: tres pretendientes tendrán la oportunidad de instruir a tres avatares humanos con un único objetivo: conquistar el corazón de un atractivo candidato.

Otros formatos originales

Entre los otros formatos más originales del año destacan «My wife rules», concurso culinario en el que solo las mujeres conocen la receta mientras sus maridos se limitan a recibir órdenes, y «La carta», en el que varios amigos escriben a otro una misiva anónima con una «sinceridad brutal», para decirle lo que no se atreven a contar de frente.

Otra idea cuyo desarrollo habrá que conocer, y que llega desde Noruega, es «Animal Atraction», un programa de citas en el que una mujer soltera recurrirá a «sus instintos más animales» para elegir al marido perfecto. Otro «dating show», esta vez procedente de China, es «Crazy Match», en el que cuatro atractivas y atrevidas mujeres serán emparejadas con cuatro hombres extremadament tímidos.

Pero puede que el más loco de todos sea «Look me in the eye». Dos personas que no se llevan muy bien resuelven sus rencillas por el sencillo método de mirarse detenidamente a los ojos durante dos minutos, en completo silencio.