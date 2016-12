La sorprendente respuesta del protagonista de «Stranger Things»: «Que Will sea gay o no no es lo importante»

«Stranger Things» se ha convertido en la serie de moda. Una mezcla de fantasía y ciencia ficción al estilo de los 80 que ha captado la atención de millones de suscriptores en Netflix y que genera cientos de noticias en todo el planeta. La última la ha protagonizado Noah Schnapp, el actor de 12 años que da vida Will, un personaje cuya la sexualidad ha sido cuestionada por muchos seguidores desde que se estrenaron los capítulos.

El rumor de si Will es homosexual siempre ha estado ahí, sobre todo porque el niño recibe insultos homófobos en la escuela en alguno de los episodios. Los creadores, Ross y Matt Duffer, eligieron desde el principio, sin embargo, no explorar la orientación sexual del personaje, pero parece que los espectadores no han decidido lo mismo.

Schnapp parece haberse cansado de la polémica y decidió publicar un amplia respuesta en su perfil de Instagram: «Para mí, que Will sea gay o no no es lo importante. 'Stranger Things' va sobre un grupo de chicos que son diferentes y se apoyan entre ellos porque todos han sufrido acoso de algún modo u otro. Si eres sensible, solitario, un adolescente al que le gusta la fotografía o una chica con el pelo rojo y unas gafas enormes, ¿eso te hace gay? Solo tengo 12 años, pero sé que todos nos sentimos identificados con ser diferentes. Y por eso creo que los Duffer escribieron la serie de la manera en que lo hicieron. Para que te hagas todas estas preguntas. Espero que la respuesta real nunca salga a la luz», podía leerse en «Entertainment Weekly».

Noah Schnapp muestra aquí una madurez y sensibilidad sorprendente para un chico de su edad. Un impecable mensaje para recordar que la homosexualidad no está sujeta a ningún estereotipo.

El personaje de Will

La trama de «Stranger Things» gira precisamente en torno a Will, un niño que desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins sin dejar rastro y que en una búsqueda desesperada por parte de amigos, familiares y el sheriff local se ven envueltos en misteriosos experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas y una niña con poderes extraños. «La reacción del público ha sido espectacular, nuestros fans se llaman a sí mismos los 'strangers' en las redes sociales», dijo Millie Brown, la actriz que da vida a este último personaje.

Este éxito es la consecuencia de que, desde hace un tiempo, cada aparición pública de sus jóvenes protagonistas o cada cuestión de la intrahistoria de la serie llegue a los medios de comunicación. Un filón que parece que sus creadores van a seguir explotando. «Queríamos que la desaparición de Will por circunstancias sobrenaturales pareciera una película, que el último capítulo tuviera un final completo, pero dejando cabos sueltos para conseguir que Netflix nos contrate para una segunda», explicó Matt.