Manu Tenorio confiesa al fin quién no forma parte del grupo de whatsapp de «OT1»

El sevillano asegura que tras salir del concurso todo fue «muy violento y muy difícil. Siempre cuento que cuando volví a mi casa hasta mi madre me llamaba Manu», dice

«La mayoría de nosotros hemos guardado durante mucho tiempo relación muy buena. Con Rosa, con Bustamante, con Chenoa, con Javián... Desde que se inventó el Whatsapp se creó un grupito y ya se han metido la mayoría de los que faltaban, nos divertimos mucho, nos reímos mucho...», eran las declaraciones de Manu tenorio a Europa Press en junio.

Entonces en plena búsqueda morbosa de la respuesta: ¿Quién no está en el grupo de Whatsapp?, el cantante se escabullía y daba a entender que él sí, pero que no contaría quién no estaba.

Ahora, en declaraciones a la misma agencia, Manu Tenorio sí confiesa quién no está en el grupo: él. «Ahora mismo tampoco estoy. Son muy intensitos, somos 16 personas, y hay que saber en qué período estás y cuando no», confiesa.

Al hilo de su regreso a la actualidad, a bordo del muy exitoso «OT: El reencuentro», el sevillano recuerda que «cuando nos volvemos a juntar damos un salto al pasado, es como si te volvieras a juntar con aquellos críos de veinte años y no hubiera pasado el tiempo».

Entonces las cosas fueron frenéticas y aparentemente maravillosas, pero también «muy violento y muy difícil. Siempre cuento que cuando volví a mi casa hasta mi madre me llamaba Manu», narra.